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  4. ''İmkansız'' denileni başardı! 10 yıl sonra hasada başladı

''İmkansız'' denileni başardı! 10 yıl sonra hasada başladı

Sivas'ta bir girişimci bölgede üretilemez denilen bademin hasadına başladı. 2013 yılında diktiği ağaçlardan 10 yıl sonra verim almayı başardı.

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