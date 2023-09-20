Anasayfa Video Galeriler Gündem ''İmkansız'' denileni başardı! 10 yıl sonra hasada başladı ''İmkansız'' denileni başardı! 10 yıl sonra hasada başladı 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 16:55 Sivas'ta bir girişimci bölgede üretilemez denilen bademin hasadına başladı. 2013 yılında diktiği ağaçlardan 10 yıl sonra verim almayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650af9c906cf9a4ab1425333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit İzmir'de film gibi kuyumcu soygunu kamerada Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı İstanbul'da kimyasal alarmı Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti Bir suç örgütü lideri daha yakalandı Kayınpeder dehşeti kamerada İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var!