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  3. 15 Mayıs 2020 14:25

İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem

İstanbul Tıp Fakültesi, koronavirüsle mücadelede uygulanan immün plazma tedavisinde yeni bir cihaz kullanılmaya başladı. Cihaz yardımıyla plazmadaki virüs ve diğer patojenlerin arınması sağlanıyor.

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