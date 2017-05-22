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  3. 22 Mayıs 2017 15:15

İmzalar atıldı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.

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Hacca gitmeye hak kazandınız denilerek dolandırıldı
Hacca gitmeye hak kazandınız denilerek dolandırıldı
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Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama!
Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili açıklama!
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İstanbulda hastanede korkutan yangın
İstanbulda hastanede korkutan yangın
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Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada
Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada
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Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
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Büyük bölümü yıkıldı
Büyük bölümü yıkıldı