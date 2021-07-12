Anasayfa Video Galeriler Gündem İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 13:40 Trabzon'un Maçka ilçesinde restore edilen Sümela Manastırı'nda inşaat atıklarının dere kenarına döküldüğü ortaya çıktı. Atıkların bir bölümün suya karıştığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec1c19ae16335db318d83b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı