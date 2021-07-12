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  4. İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal

İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal

Trabzon'un Maçka ilçesinde restore edilen Sümela Manastırı'nda inşaat atıklarının dere kenarına döküldüğü ortaya çıktı. Atıkların bir bölümün suya karıştığı iddia edildi.

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