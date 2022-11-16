İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki...

İngiltere'de sahibini kaybeden bir köpek, polis merkezine giderek yetkililerin sahibiyle iletişime geçmesini bekledi. Akıllı köpeğin o görüntüleri polis tarafından paylaşıldı.

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