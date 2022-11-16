  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki...

İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki...

Güncelleme:

İngiltere'de sahibini kaybeden bir köpek, polis merkezine giderek yetkililerin sahibiyle iletişime geçmesini bekledi. Akıllı köpeğin o görüntüleri polis tarafından paylaşıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin
Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı''
İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı
Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri
Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı
TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var!
Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı
Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi
Yeşil sahadaki evlilik teklifi girişimi kötü bitti