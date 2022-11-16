Anasayfa Video Galeriler Gündem İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki... İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki... 16 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 16:35 Güncelleme: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:35 İngiltere'de sahibini kaybeden bir köpek, polis merkezine giderek yetkililerin sahibiyle iletişime geçmesini bekledi. Akıllı köpeğin o görüntüleri polis tarafından paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6374e71d8ff8b9621f043263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var! Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi Yeşil sahadaki evlilik teklifi girişimi kötü bitti