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İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı!

ABD’de eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayı yaşandı. Gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.

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