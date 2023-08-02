Anasayfa Video Galeriler Gündem İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 09:45 ABD’de eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayı yaşandı. Gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c9fb8c13498a532e2f6967" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar Bursa'da 10 fabrika alevler içinde kaldı