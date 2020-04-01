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  3. 01 Nisan 2020 13:30

İnanılmaz görüntüler! Azrail kıyafetleriyle halkın içinde gezdiler!

İran'da korona virüs salgınıyla ilgili halka uyarı yapmak isteyen İran'da, dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirildi.

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İstanbul'da koronavirüs kontrol trafiği böyle görüntülendi
İstanbul'da koronavirüs kontrol trafiği böyle görüntülendi
Video Galeri
İlk koronavirüs konulu filmin fragmanı yayınlandı
İlk koronavirüs konulu filmin fragmanı yayınlandı
Video Galeri
İşte semt semte İstanbul'daki son durum! Sokakların bazısı boş bazısı dolu
İşte semt semte İstanbul'daki son durum! Sokakların bazısı boş bazısı dolu
Video Galeri
Acil diye ambulans çağırıp öyle bir şey yaptı ki
Acil diye ambulans çağırıp öyle bir şey yaptı ki
Video Galeri
Uşak valisi vatandaşı böyle azarladı!
Uşak valisi vatandaşı böyle azarladı!
Video Galeri
''15 Temmuz'da toplanan parayı nereye harcadınız?''
''15 Temmuz'da toplanan parayı nereye harcadınız?''
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