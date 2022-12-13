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İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul

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İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı.

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