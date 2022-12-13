Anasayfa Video Galeriler Gündem İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul 13 Aralık 2022 Salı Saat: 10:50 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 10:50 İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63982ec84ab0e83f3f064a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim'' Taciz şüphelisine meydan dayağı Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Yabancı uyruklulardan İstanbul'da ''kılıçlı'' kutlama Elon Musk'a büyük protesto! Binlerce kişinin içinde yuhalandı EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya! Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu Antalya’da korkutan hortum kamerada