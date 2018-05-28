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  3. 28 Mayıs 2018 13:00

İnanılmaz görüntüler

Kolombiya'nın Maryland şehrinde yağan şiddetli yağış sele neden oldu. Adeta nehir görütüsüne bürünen caddelerde sel suları, önüne çıkan araçları sürükledi. İşte o anlar...

Bilgin Pro
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