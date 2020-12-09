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  3. 09 Aralık 2020 13:40

İnanılmaz hırsızlık! ''Arıza yaptı'' yalanıyla çekiciye yükletip çaldı

İstanbul'da uzun süredir park halinde olan cipi ''arıza yaptı'' yalanıyla çekiciye yükletip Bolu'ya getirdiği belirlenen şahıs, polis tarafından yakalandı.

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