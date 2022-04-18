Anasayfa Video Galeriler Gündem İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:20 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bağladıkları halatla çekerek otomobil çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d65a0fd88aa0e7d2ef9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu Zelenski'nin sarhoş olduğu iddia edilen video ortalığı karıştırdı Çin'de 1 haftada sahra hastanesi kuruldu FOX canlı yayınında İYİ Partili Yılmaz'ın zor anları! Gözleri doldu, sesi titredi... Marmara'yı yutan deniz salyası müsilaj için kötü haber geldi Bir garip ''dostluk'' hikayesi! Oğlum diye çağırıp, elleriyle besliyor 4 muhtara ''maganda'' soruşturması