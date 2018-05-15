SON DAKİKA
DOLAR/TL KRİTİK EŞİĞİ DE AŞTI ! REKOR ÜSTÜNE REKOR...
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Mayıs 2018 14:00

İnanılmaz kaza kameralara böyle yansıdı

Sarıyer'de bir kadın yoldaki mazgala takılıp düştü. Kadın geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilgin Pro
Video Galeri
İsrail katliamına karşı Türkiye tek yürek
İsrail katliamına karşı Türkiye tek yürek
Video Galeri
Havalimanlarında seçim hazırlıkları başladı
Havalimanlarında seçim hazırlıkları başladı
Video Galeri
İsrail ve ABD’ye sert tepki
İsrail ve ABD’ye sert tepki
Video Galeri
Deniz Akkaya’ya eski sevgilisini tehditten ceza
Deniz Akkaya’ya eski sevgilisini tehditten ceza
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Metrobüste öpüşen gençlere müdahale edenlere tepki
Metrobüste öpüşen gençlere müdahale edenlere tepki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM