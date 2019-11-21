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  3. 21 Kasım 2019 20:45

İnanılmaz olay! Bu patlamadan sağ kurtuldular

Rusya'da yanan bir eve müdahale etmek için yaklaşan itfaiye erleri, yanan evdeki büyük patlamada ölümden döndü. Yerel medyaya konuşan itfaiye eri, giydikleri koruyucu giysi sayesinde yara almadıklarını söyledi.

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