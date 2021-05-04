Anasayfa Video Galeriler Gündem İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ? 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 08:45 Bu kazalar görenleri hayrete düşürüyor. Nasıl olduğunu kimsenin anlamadığı dünyanın en garip kazalarında kaydedilen bu görüntüler yürekleri ağızlara getiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6090df7c4aa7171e5b2e1b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin satın aldığı BioNTech aşısında yolsuzluk iddiası CNN Türk'te gergin anlar! Stüdyo bir anda karıştı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi! Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe Canlı yayında değerlendirdi: Tam kapanma sonrası ne olacak? Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı