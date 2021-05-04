İnanılmaz trafik kazası kamerada! O arabanın orada işi ne ?

Bu kazalar görenleri hayrete düşürüyor. Nasıl olduğunu kimsenin anlamadığı dünyanın en garip kazalarında kaydedilen bu görüntüler yürekleri ağızlara getiriyor.

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