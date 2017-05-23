  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 16:45

İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı

Kartal Samandıra Gişeler'de iki inatçı sürücünün araçlarıyla aynı gişeden geçmek isterken sıkıştıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde her iki sürücünün aynı anda gişeye girmesi ve sıkışıp kalmaları görülüyor.

Video Galeri
Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!
Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!
Video Galeri
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Video Galeri
Abdullah Gülün gelini de Tıp Fakültesinden mezun oldu
Abdullah Gülün gelini de Tıp Fakültesinden mezun oldu
Video Galeri
Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde
Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde
Video Galeri
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk