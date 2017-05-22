  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Mayıs 2017 10:15

İnatçı sürücüler gişelerde sıkıştı

Kartal Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldılar. Sürücülerden birinin hafif yaralandığı kazada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Video Galeri
Darbenin beyin takımı hakim karşısına çıkıyor
Darbenin beyin takımı hakim karşısına çıkıyor
Video Galeri
Ankara Valisi açıkladı: Öldürülen 2 terörist kongreye saldıracaktı
Ankara Valisi açıkladı: Öldürülen 2 terörist kongreye saldıracaktı
Video Galeri
'Diyet yapanlar hicaz makamında müzik dinlesin'
'Diyet yapanlar hicaz makamında müzik dinlesin'
Video Galeri
“Doymuş yağlar kalp krizi riskini artırıyor”
“Doymuş yağlar kalp krizi riskini artırıyor”
Video Galeri
Suriyeli gelin altınları alıp kayıplara karıştı
Suriyeli gelin altınları alıp kayıplara karıştı
Video Galeri
Taksi şoförleri mezun oldu
Taksi şoförleri mezun oldu