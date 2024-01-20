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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı

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İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınladı. Dizide ‘Dilber’ karakterini canlandıran ve pavyon dansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü’nün yeni dans sahnelerine yer verildi.

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