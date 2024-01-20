Anasayfa Video Galeriler Gündem İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı 20 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:20 İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınladı. Dizide ‘Dilber’ karakterini canlandıran ve pavyon dansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü’nün yeni dans sahnelerine yer verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ab906c60b3f9393d052b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı, 1800 yıl öncesi haline dönüyor Türk balıkçılar Yunan askerlerini Ege'de suçüstü yakaladı 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını Düğün, sünnet, nişan... İmitasyon altın devri başladı Bakan'dan canlı yayında Ayasofya'ya kepenkli kapı açıklaması Kolpaçino ekibi canlı yayında birbirine girdi Kırmızı bültenle aranan bir zanlı daha Türkiye'de yakalandı Bir milyonlarca TL'lik vurgun daha