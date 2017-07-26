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  3. 26 Temmuz 2017 18:45

İncirlik Hava Üssünde askeri hava hareketliliği

ABD-Türk ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği gözlendi. Üste 1 saat içerisinde çok sayıda uçağın iniş kalkış yaptığı görüldü.

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