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  4. İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı

İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı

Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

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