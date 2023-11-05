Anasayfa Video Galeriler Gündem İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:25 Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547de0f534f29096a660023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Aile içi kiralık katilli vahşet Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı Havalimanında 18 saat süren rehine krizi Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu