İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı

Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

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