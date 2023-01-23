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İncirlik Üssü'nde yasak kalktı, esnafın yüzü güldü

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Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li personel, 12 yıllık yasağın ardından verilen izinle üs dışına çıkmaya başladı. Mahallede uzun süredir iş yerleri kapalı esnaf da kepenklerini yeniden açtı.

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