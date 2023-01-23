Anasayfa Video Galeriler Gündem İncirlik Üssü'nde yasak kalktı, esnafın yüzü güldü İncirlik Üssü'nde yasak kalktı, esnafın yüzü güldü 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:50 Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li personel, 12 yıllık yasağın ardından verilen izinle üs dışına çıkmaya başladı. Mahallede uzun süredir iş yerleri kapalı esnaf da kepenklerini yeniden açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ce9eb703659641a1553da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı 600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar İzmir'de korkutan tespit: Zemin çökmesi ortaya çıktı! Burası Batman! Binlerce kişi sokağa dökülüp İsveç'i protesto etti Emily Ratajkowski'nin çıplak çekimi olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mı ? Yok artık! Bademcik ameliyatında bakın neyi unuttular İstanbul'da büyük operasyon: Binlerce gözaltı var!