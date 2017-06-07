  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Haziran 2017 16:15

İncirlik'te son durum!

ALMANYA'nın savaş uçakları ve 200 askerini çekmek üzere olduğu Adana'daki İncirlik Üssü çevresine, 2 Hawk füzesi daha eklenerek güvenlik tedbiri arttırıldı.

Video Galeri
Kaçak yurda baskında şok eden görüntüler
Kaçak yurda baskında şok eden görüntüler
Video Galeri
Erol Simavi mezarı başında anıldı
Erol Simavi mezarı başında anıldı
Video Galeri
Oğlum Bak Git 2 sahnede
Oğlum Bak Git 2 sahnede
Video Galeri
Yanlış iğne davası 2. kez AİHMde
Yanlış iğne davası 2. kez AİHMde
Video Galeri
Bankanın duvarını arılar bastı
Bankanın duvarını arılar bastı
Video Galeri
Sakaryada feci kaza: 1 ölü
Sakaryada feci kaza: 1 ölü