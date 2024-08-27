Anasayfa Video Galeriler Gündem İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 09:22 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 Salı 09:22 Adana'nın Feke ilçesinde indikleri kuyuda su pompasının egzoz gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cd708bfae593f678052a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Onlarca ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı Şizofreni hastası aile içi dehşet saçtı Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi 3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar