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İndirimli cep telefonları için birbirlerini ezdiler!

Başkent'te bir mağazada kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan indirim izdihama neden oldu.

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