Anasayfa Video Galeriler Gündem İndirimli cep telefonları için birbirlerini ezdiler! İndirimli cep telefonları için birbirlerini ezdiler! 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 16:15 Başkent'te bir mağazada kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan indirim izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241b4fedc256d7da371fb73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukraynalılar CNN Türk ekibinin yayın yapmasına izin vermedi İstanbul Metrosu'nun yeni maskotu o oldu TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İğneada açıklarında mayın tespit edildi Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı