Anasayfa Video Galeriler Gündem İneğin selfie merakı sosyal medyada gündem oldu İneğin selfie merakı sosyal medyada gündem oldu 21 Temmuz 2023 Cuma Saat: 22:00 Güncelleme: 21 Temmuz 2023 Cuma 22:00 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir genç kızın ailesine ait çiftlikte inek ile çektiği selfie videosu sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bad5c6b86a9e590f208c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor Dev hortum saniye saniye kamerada Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu Otoyolda ''belasını'' arıyordu; buldu! Ters şeritte korkunç kaza Trafik magandası genç kadına kabusu yaşattı Edirne'de katliam gibi kaza: 4 ölü Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha! İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü