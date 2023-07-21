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İneğin selfie merakı sosyal medyada gündem oldu

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir genç kızın ailesine ait çiftlikte inek ile çektiği selfie videosu sosyal medyada viral oldu.

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