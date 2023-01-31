Anasayfa Video Galeriler Gündem İnek, aç kalan kurtlara yem oldu İnek, aç kalan kurtlara yem oldu 31 Ocak 2023 Salı Saat: 13:20 Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde aç kalan kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8eb6639d3ef2ba2680f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler Mehmetçik ''CİRİT'' füzesiyle tam isabet vurdu! İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltında İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada İstanbul'da trafik magandası kamerada! Bakan Soylu açıkladı! 4 ilde dev operasyon: 241 gözaltı Genç çift sokakta dans ettiği için tutuklandı Uçakta yolcuya ilk müdahale CHP'li Kaftancıoğlu'ndan