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İnek, aç kalan kurtlara yem oldu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde aç kalan kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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