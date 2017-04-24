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  3. 24 Nisan 2017 13:20

İnek hayvan pazarını arenaya çevirdi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde satılmak üzere hayvan pazarına götürülen inek, bir anda sahibinin elinden kaçarak önüne geleni devirdi.

Video Galeri
Bu kare bügün Abant'ta çekildi
Bu kare bügün Abant'ta çekildi
Video Galeri
Önüne geleni devirdi!.. O anlar kamerada!
Önüne geleni devirdi!.. O anlar kamerada!
Video Galeri
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