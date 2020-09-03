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  3. 03 Eylül 2020 09:25

İnfial yaratan görüntüler: Polis başına poşet geçirip öldürdü!

ABD'de New York eyaletinin Rochester kentinde mart ayında öldürülen siyah yurttaş Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğulmasına ilişkin görüntüler tepki çekti.

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