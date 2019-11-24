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  3. 24 Kasım 2019 11:45

İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada’daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

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