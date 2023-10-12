Anasayfa Video Galeriler Gündem İngiliz Bakan'ın İsrail'deki panik anları kamerada İngiliz Bakan'ın İsrail'deki panik anları kamerada 12 Ekim 2023 Perşembe Saat: 08:05 Güncelleme: 12 Ekim 2023 Perşembe 08:05 İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, çalmaya başlayan siren sesleri sonrasında büyük bir panik yaşadı. Cleverly'nin panik anları saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65277e93f1f10d45b87dd893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas 3 İsrailli esiri serbest bıraktı Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı İspark otopark ücretlerine zam geldi İğrenç olay! Voleybol hocası tacizden tutuklandı Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı İzmir'de uyuşturucu kuryesi polisi şoke etti Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 5 bin yıllık İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu