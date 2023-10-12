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İngiliz Bakan'ın İsrail'deki panik anları kamerada

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İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, çalmaya başlayan siren sesleri sonrasında büyük bir panik yaşadı. Cleverly'nin panik anları saniye saniye kaydedildi.

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