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  3. 15 Mart 2018 12:03

İngiliz dizisinde skandal Türkiye sahnesi

Netflix'te de yayınlanan ''Collateral'' adlı İngiliz dizisindeki ''Türkiye'' sahnesi büyük yankı buldu.

Bilgin Pro
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