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  3. 01 Ağustos 2017 21:15

İngiliz kraliyet donanmasına ait gemi Boğazdan geçti

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait 'HSM DUNCAN D37' borda numaralı gemi Karadeniz’den İstanbul’a girerek boğazdan Marmara Denizi’ne açıldı.

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