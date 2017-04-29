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  3. 29 Nisan 2017 21:20

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından ikinci kez geçti

İngiliz savaş gemisi HMS Daring, ikinci kez İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü
Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü
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Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı
Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı
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Eski milletvekilinin baba evinde yangın çıktı
Eski milletvekilinin baba evinde yangın çıktı
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Soyguncuları böyle püskürttü
Soyguncuları böyle püskürttü
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4 dakika içinde dondu
4 dakika içinde dondu
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Kına gecesine giden gelin kaza yaptı
Kına gecesine giden gelin kaza yaptı