Anasayfa Video Galeriler Gündem İngiliz turiste İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Kanlı saldırı kamerada İngiliz turiste İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Kanlı saldırı kamerada 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 07:45 Beyoğlu'nda İngiliz turist Alister Gray'i 7 yerinden bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628c62df42f7de5bbb30b513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan dans şov! Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki İstanbul'un göbeğinde mermiler havada uçuştu! Çatışma anı kamerada İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var Bu düğünde takılar havada uçuştu! Takı takma yarışına girdiler Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları'nda polen fırtınası İzmir'de Bodrum katından servet çıktı! Maltepe'de hafriyat kamyonu makas atarak trafikte terör estirdi