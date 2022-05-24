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  4. İngiliz turiste İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Kanlı saldırı kamerada

İngiliz turiste İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Kanlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda İngiliz turist Alister Gray'i 7 yerinden bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli yakalandı.

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