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  3. 11 Eylül 2018 11:20

İngilizce öğretmeni boya, tarih öğretmeni sıva yapıyor

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, topyekun eğitim seferberliğine girişti. Öğretmenler okulların açılmasına az bir süre kala okulun boya, badana, temizlik gibi işlerini yaparak örnek bir davranışa imza atıyor. Yaklaşık 45 yılı deviren okula 2017 yılında yıkım kararı çıkmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle okul sınırları içinde...

Bilgin Pro
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