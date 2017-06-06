  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Haziran 2017 15:45

İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe büründü

Londra saldırısında hayatını kaybeden 7 kişi ülke genelinde gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

Video Galeri
Suriyedeki savaşın simgesi Ümrannın son görüntüleri
Suriyedeki savaşın simgesi Ümrannın son görüntüleri
Video Galeri
Unkapanı Köprüsünde intihar girişimi
Unkapanı Köprüsünde intihar girişimi
Video Galeri
Başbakan Yıldırım, HSK üyelerini kabul etti
Başbakan Yıldırım, HSK üyelerini kabul etti
Video Galeri
'5G ile birlikte yaşam seviyesi değişecek'
'5G ile birlikte yaşam seviyesi değişecek'
Video Galeri
Yola yağ döküldü, araçlar mahsur kaldı
Yola yağ döküldü, araçlar mahsur kaldı
Video Galeri
İstanbul abluka altına alındı
İstanbul abluka altına alındı