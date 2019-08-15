İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı
15 Ağustos 2019 17:40
İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı
İngiltere İçişleri Bakanlığına bağlı ofisler, dışarıda bir kişinin bıçaklanmasının ardından kapatıldı. Londra Büyükşehir polisi, Westminister bölgesindeki Marsham Caddesi’nde yer alan İçişleri Bakanlığı ofislerinin dışarıda bir adamın bıçaklanmasının ardından kapatıldığını belirtti. Açıklamada, polislerin bölgede bıçaklı bir adamın ihbarını takiben gittikleri bildirildi. Olay yerinde...