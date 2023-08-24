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İngiltere-Türkiye uçağında bomba paniği

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İngiltere'den Türkiye'ye hareket etmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir şüphelinin elinde patlayıcı olduğunu söylemesi paniğe neden oldu.

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