Anasayfa Video Galeriler Gündem İngiltere-Türkiye uçağında bomba paniği İngiltere-Türkiye uçağında bomba paniği 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 20:01 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:01 İngiltere'den Türkiye'ye hareket etmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir şüphelinin elinde patlayıcı olduğunu söylemesi paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e78ce88aa3af3999163c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları'' Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı Oteldeki fuhuş cinayeti kamerada İstanbul'da motosiklet hırsızı böyle yakalandı Boşanma aşamasındaki eşi hayatının en büyük şokunu yaşattı TCMB kritik faiz kararını açıkladı Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü