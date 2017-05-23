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  3. 23 Mayıs 2017 14:45

İngiltere’de AVM’de bomba paniği!

İngiltere’nin Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezi bomba ihbarı üzerinde boşaltıldı.

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Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
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Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
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İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!
İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!
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Muzlardan piyano yaptı
Muzlardan piyano yaptı
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IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
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Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler
Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler