Anasayfa Video Galeriler Gündem İngiltere'de büyük patlama! Gece gündüze döndü İngiltere'de büyük patlama! Gece gündüze döndü 03 Ekim 2023 Salı Saat: 07:55 İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarında biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu meydana gelen patlamada gece gündüze döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651b9eb76e3ce011cd102da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var! Damat sinirlerine hakim olamadı! Düğünde tuttuğu gibi fırlattı Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı! Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha