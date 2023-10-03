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İngiltere'de büyük patlama! Gece gündüze döndü

İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarında biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu meydana gelen patlamada gece gündüze döndü.

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