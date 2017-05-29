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  3. 29 Mayıs 2017 17:45

İngilterede facia teğet geçti

Foxy Lady olarak bilinen Vixen Sea uçağı Somerset’e acil iniş yaparken pilot ölümden kıl payı kurtuldu.

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İzmirde sel suları araçları sürükledi!
İzmirde sel suları araçları sürükledi!
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İzmirde yağış kabusa dönüştü
İzmirde yağış kabusa dönüştü
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Mekkede hacıların kullanımı için 18 bin araç tahsis edildi
Mekkede hacıların kullanımı için 18 bin araç tahsis edildi
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AK Patinin yeni A Takımı belli oldu!
AK Patinin yeni A Takımı belli oldu!
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Mudanya’da oruç dayağı iddiası
Mudanya’da oruç dayağı iddiası
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FETÖden aranan adam, babasıyla Yunanistana kaçarken yakalandı
FETÖden aranan adam, babasıyla Yunanistana kaçarken yakalandı