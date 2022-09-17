Anasayfa Video Galeriler Gündem İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto! İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto! 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 14:15 İngiltere’nin yeni Kralı Charles, Cardiff şehrini ziyaret ettiği esnada İngiliz vatandaş tarafından protesto edildi: “Biz evimizi ısıtamıyoruz, yaptığın törenin parası cebimizden çıkıyor.” Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325ac470de7b20bf8083053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muhabire polisten yumruk ve tekmeli saldırı Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu Çevre yolunda dehşet! Araçların altında kaldı Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama... İstanbul'da korku dolu anlar: Annesini rehin aldı, Özel Harekat devreye girdi Tünel inşaatında göçük! 2 işçi öldü İstanbul'da korkunç cinayet! Halıya sarıp bırakmışlar Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanı Soylu hakkında bir iddia Erdoğan yine Putin'i bekletti