  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto!

İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto!

İngiltere’nin yeni Kralı Charles, Cardiff şehrini ziyaret ettiği esnada İngiliz vatandaş tarafından protesto edildi: “Biz evimizi ısıtamıyoruz, yaptığın törenin parası cebimizden çıkıyor.”

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Muhabire polisten yumruk ve tekmeli saldırı
Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu
Çevre yolunda dehşet! Araçların altında kaldı
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Aracına sigorta yaptırdığını sanıyordu ama...
İstanbul'da korku dolu anlar: Annesini rehin aldı, Özel Harekat devreye girdi
Tünel inşaatında göçük! 2 işçi öldü
İstanbul'da korkunç cinayet! Halıya sarıp bırakmışlar
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanı Soylu hakkında bir iddia
Erdoğan yine Putin'i bekletti