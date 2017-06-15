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  3. 15 Haziran 2017 22:15

İngilterede kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı

İngiltere’de yanan 24 katlı binada Türk bir aile de vardı. Dehşet dakikalarına anlatan Şener Macit, "Yangın alarmları çalmadı” dedi.

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