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  3. 04 Haziran 2017 21:45

İngilterede polis 3 şüphelinin peşinde

İngiltere terörle mücadele Emniyet Müdürü Mark Rowley, İngiltere’de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyla bağlantılı 3 şüphelinin peşinde olduklarını açıkladı.

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