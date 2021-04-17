Anasayfa Video Galeriler Gündem İngiltere'de, Prens Philip’e veda! Kendi tasarladığı cenaze arabasında taşındı İngiltere'de, Prens Philip’e veda! Kendi tasarladığı cenaze arabasında taşındı 17 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 18:05 İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'e Windsor Kalesi'nde düzenlenen tören ile veda edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607af95528e55c65e77e3813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB ailesinin acı günü Yerli ve milli Covid-19 aşısının merkezi görüntülendi Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik'' İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi'' İstanbul'da taciz iddiasına mahalle dayağı Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti Sokak ortasında kapkaç dehşeti kamerada!