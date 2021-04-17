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  4. İngiltere'de, Prens Philip’e veda! Kendi tasarladığı cenaze arabasında taşındı

İngiltere'de, Prens Philip’e veda! Kendi tasarladığı cenaze arabasında taşındı

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'e Windsor Kalesi'nde düzenlenen tören ile veda edildi.

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