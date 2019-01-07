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  3. 07 Ocak 2019 12:13

İngiltere'den dikkat çeken reklam filmi ! Namaz kılan asker...

İngiltere'de orduya Müslüman asker katılımını artırmak amacıyla bir reklam filmi yayınladı.

Bilgin Pro
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