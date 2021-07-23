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İnkum plajında denize girmek yasaklandı

Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkum’da dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

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