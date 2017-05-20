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  3. 20 Mayıs 2017 12:15

İnmek istediği trenin altında kaldı

İnmek istediği trenin altında kaldı.

Video Galeri
Kaçırmaya çalıştıkları kız karateci çıkınca dayak yediler
Kaçırmaya çalıştıkları kız karateci çıkınca dayak yediler
Video Galeri
Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Video Galeri
Yolun ortasında direksiyon başında sızan sürücü trafiği kilitledi
Yolun ortasında direksiyon başında sızan sürücü trafiği kilitledi
Video Galeri
Adanada şafak vakti narkotik operasyonu
Adanada şafak vakti narkotik operasyonu
Video Galeri
Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
Video Galeri
Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı
Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı