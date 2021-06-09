İnşaat işçisi ''utanıyorum'' diyerek paylaştı: Burada insan yaşayacak

Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler gündem oldu. İnşaat halindeki binanın sallanan duvarını gösteren işçi, ''Bu evlerde insan yaşayacak'' diyerek isyan etti.

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