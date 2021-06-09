Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşaat işçisi ''utanıyorum'' diyerek paylaştı: Burada insan yaşayacak İnşaat işçisi ''utanıyorum'' diyerek paylaştı: Burada insan yaşayacak 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 13:40 Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler gündem oldu. İnşaat halindeki binanın sallanan duvarını gösteren işçi, ''Bu evlerde insan yaşayacak'' diyerek isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c09aa926a99b5dfc7fe0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu nasıl ihmal? Küçük Ahmet, oturmak istediği mermerle boşluğa düştü İstanbul'da rögarlardan yine mavi su fışkırdı İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı İstanbul'da terör operasyonu; HDP'li isim de gözaltında İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye Sedat Peker talimatı Macron'a tokadı atmıştı; dövüş ustası çıktı ''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti