Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşaat kazısında tarih fışkırdı İnşaat kazısında tarih fışkırdı 11 Temmuz 2023 Salı Saat: 16:40 Güncelleme: 11 Temmuz 2023 Salı 16:40 Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat temel kazısında 2 mezar odası bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ad5bd0938c6b55ae4c0923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov! Bir ilimiz çöküyor! Evler tahliye edildi Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndaki heyelan kamerada Ordu heyelan sonucu bir evin istinat duvarı yıkıldı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor Kısmetse Olur Melis'e canlı yayında darp! Karadeniz'in rengi değişti İstanbul'un Bodrum'u Kilyos sahillerinde ilginç manzara... Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var