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İnşaat kazısında tarih fışkırdı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat temel kazısında 2 mezar odası bulundu.

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