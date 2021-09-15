Anasayfa Video Galeriler Gündem İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 08:00 Elazığ'da 23 yaşındaki Hasan Coşkun adlı genç inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi 'tıp öğrencisi' olarak gelip ders çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61417de5825ff747446f85c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı... Erdoğan'ın ABD programı belli oldu Müge Anlı, ''Konukları reyting için tutuyorsunuz'' sözlerine böyle yanıt verdi Kartal'da Kreşli Minikler, Sevimli Dostlar İçin Mama Dağıttı Yunanistan'dan kaçak göçmenlere elektrikli işkence İstanbul'un otopark mafyasına suçüstü Bu da seyyar kuyumcu... Simit satar gibi altın bilezik satıyor! Dünya tarihindeki ilk mozaik Türkiye'de gün yüzüne çıktı Ev sahipleri fırsatçılıkta sınır tanımadı: Şimdi de komisyon alıyorlar