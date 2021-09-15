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  4. İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü

İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü

Elazığ'da 23 yaşındaki Hasan Coşkun adlı genç inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi 'tıp öğrencisi' olarak gelip ders çalışıyor.

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